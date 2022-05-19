181’de 9’uncu sıra

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre 170 başvuru ile 2209-A projelerine katılım sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesinin 94 projesi kabul gördü. TÜBİTAK ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği’ programında Bozok Üniversitesi 2020/1. dönemde 4 öğrenci projesi, 2020/2. dönemde 10 öğrenci projesi, 2021 yılı 1. dönemde 36 öğrencinin projesi kabul görmüştü. Açıklanan sonuçlara göre 2021 yılı 2. döneminde kabul gören 94 öğrenci projesi ile yükseliş trendini sürdürmeye devam etti. Bu yıl Bozok Üniversitesinde 94 proje ile başvuruları kabul edilen birimler ve sayısal dağılımları ise şu şekilde: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 22, Spor Bilimleri Fakültesi 7, Boğazlıyan MYO 14, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi 2, Ziraat Fakültesi 11, Yozgat MYO 7, Şefaatli MYO 2, Tıp Fakültesi 5, Sağlık Bilimleri Fakültesi 4, Akdağmadeni MYO 3, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu 1, Sarıkaya Fizyoterapi Yüksekokulu 3, Sağlık Hizmetleri MYO 2, İletişim Fakültesi 3, Fen Edebiyat Fakültesi 5, Veteriner Fakültesi 2, Eğitim Fakültesi 1.

Bozok Üniversitesinin kabul edilen projeleri ve bu başarısı sebebiyle Türkiye üniversiteleri arasında 9’uncu sırada yer almasına dair açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ: “Kısa zamanda çok büyük mesafeler kat eden, kararlılıkla gelişen ve büyüyen Yozgat Bozok Üniversitesi akademyaya değer katan önemli bir bilim yuvası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bulunduğumuz coğrafyada, bilime, sanata, sosyo-kültürel değerlere evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katarak geleceğimiz olan gençleri merkeze alan bir yapıda eğitim-öğretim süreçlerini başarılı şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bunun en büyük göstergelerinden birisi de TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerindeki sonuçlardır. Göstergeler üniversitemizin gözle görülür bir sıçrama yaptığını gösteriyor. 181 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 9. Sırada yer almamız elbetteki tesadüfi değil. İnanmanın, azim ve kararlılıkla başarıya odaklanmanın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Rektör Karadağ, üniversite olmanın gereklerinden birisinin de bilimsel çalışmalara ağırlık vermek olduğunu ifade ederek, "Yürütülen tüm bilimsel faaliyetlerde akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız ve kendilerini destekliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz, danışman hocalarının da rehberliğinde projeler üreterek birikimlerini değerlendirme imkânı buluyorlar. Bu vesile ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında projeleri kabul edilen öğrencilerimizi, danışman hocalarımızı tebrik ediyor, bu büyük başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Merkezi