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176 YILLIK GURUR

Yozgat il genelinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ın yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Covit19 tedbirleri nedeniyle etkinliklere katılım sınırlı tutuldu.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:35
176 YILLIK GURUR

TÜRK Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerinde, Covit19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılım ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törende, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız seslendirildi. Yozgat İl Emniyet Müdürü Esertürk, polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü onur ve şerefle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Esertürk, ‘’Polis teşkilatı, dün de olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye Cumhuriyeti'ne ilelebet hizmet edecek, devletinin emrinde milletinin hizmetinde olan bir teşkilattır’’ dedi. Alandaki törenin ardından Yozgat Şehitliği ziyaret edildi. Burada da, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur-anı Kerim tilavetinden sonra dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi ve beraberindeki heyetle Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Yozgat Valisi Ziya Polat da, Polis Teşkilatı'mızın 176. Kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, Polisleri görev yerlerinde ziyaret etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin de eşlik ettiği ziyarette Vali Ziya Polat, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 görev başında olan polisi 10 Nisan Polis Günü’nde yalnız bırakmadı. Şehitler Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret eden Vali Polat, polislerimizin gününü kutladı. 

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176 YILLIK GURUR
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