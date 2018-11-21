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170 TON ATIK, 12 MW ELEKTRiK

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana çöpten elektrik üretimi yapan Katı Atık Bertaraf Tesisinde incelemede bulundu, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve teknik personelden, tesis hakkında bilgi aldı.

170 TON ATIK, 12 MW ELEKTRiK

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana çöpten elektrik üretimi yapan Katı Atık Bertaraf Tesisinde incelemede bulundu, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve teknik personelden, tesis hakkında bilgi aldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:22
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170 TON ATIK, 12 MW ELEKTRiK

Günde ortalama 33 Mw elektrik üretim kapasitesine sahip, halen 170 ton evsel atıktan, günde 12 Mw elektrik üretimi yapılan tesisi gezen Vali Çakır, böylesine önemli bir tesisin Yozgat ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı gibi, ülkenin enerji konusundaki dışa bağımlılığını da azaltacağının altını çizdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tesisin Yozgat Belediyesi’nin öncülüğünde 12 belediyenin ortak olduğunu kaydetti. Başkan Arslan, Salmanfakılı mevkinde bulunan katı atık entegre tesisinde çöpten elektrik üretimine başlanıldığını anlattı. Arslan, yıllardır bölgedeki yerleşim alanlarının şikayetlerine de son verilip, etrafa pis kokuların yayılması da tamamen önleneceğini söyledi. Çöpten elde edilen elektriğin şuan için 2 bin 500 konutun ihtiyacını karşılayabileceğini kaydeden Başkan Arslan, "Geçen yıl başladığımız bir proje vardı. 9 Şubat tarihinde çöpten elektrik üretimine yönelik başlatmış olduğumuz faaliyetin birinci etabı tamamlandı. Çöpten elektrik üretmeye başladık. Şu anda çöpten günde ortalama 170 ton atıktan 12 megawatt elektrik üretiyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 3 bin konutumuzun ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretimi yapıyoruz. Tesisimiz tam kapasite olarak çalışmaya başladığında günlük 250 ton çöp işlenecek 10 bin konutumuzun elektrik ihtiyacını karşılayabilecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
170 TON ATIK12 MW ELEKTRiK
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