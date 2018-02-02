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17 BİN 233 KİŞİ SIRA BEKLİYOR

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, geçen yıl 755 kişinin hacca gittiğini belirtti, toplam 17 bin 233 kişinin kuraya dâhil olacağını vurgulayarak,  bunlardan 2 bin 110 kişinin yeni kayıt yaptırdığını söyledi.

17 BİN 233 KİŞİ SIRA BEKLİYOR

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, geçen yıl 755 kişinin hacca gittiğini belirtti, toplam 17 bin 233 kişinin kuraya dâhil olacağını vurgulayarak,  bunlardan 2 bin 110 kişinin yeni kayıt yaptırdığını söyledi.

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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17 BİN 233 KİŞİ SIRA BEKLİYOR

2018 yılı hac kürarının çekildiğini hatırlatan Sezik, kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının ‘Kesin Kayıt Belgelerini’ 5 Şubat 2018 tarihinde saat 08:30’dan itibaren http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden veya müftülükten alabileceklerini, kesin kayıtların 16 Şubat 2018 tarihinde tamamlanmış olacağını kaydetti. Müftü Sezik, ‘2018 yılı haccı için müracaat eden şehit yakınları, gazi ve eşleri ile gazilerden bekâr ve dul olanların tamamı çekilen kuraya katıldı.
Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde edenler 5-16 Şubat 2018 tarihleri arasında birlikte müracaat ettikleri grubuyla kesin kayıt yaptırabileceklerdir.  
Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde edemeyen, şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları, gazi ve eşleri ile gazilerden bekâr veya dul olanlar tek başına gidemeyecek durumda engelli olması halinde bir refakatçisi ile kesin kayıt yaptırabilecek, ayrıca müracaat edenlerin ön kaydının olup olmadığına bakılmaksızın kayıtları yapılacaktır. Kayıtlar esnasında Şehadet veya Gazilik belgeleri ibraz edilecektir’ diye konuştu.
Müftü Sezik, kura sonucu hacca gitmeye hak kazananların sağlıkla gidip gelmeleri için dua ederek, ‘Kurası çıkmayan kardeşlerimiz için ise temennimiz inşallah seneye çıkar. Tüm kardeşlerimizden özellikle ülkemiz için dualarını esirgememelerini istiyorum. Ülkemizi tehdit eden terör örgütleri için başlatılan Afrin operasyonun bugün on ikinci günü, Afrin operasyonundaki yiğitlerimize bol bol dua edelim. Allah’u Teâlâ onları her türlü kötülüğe karşı muhafaza eylesin. Ülkemize birlik ve beraberlik nasip eylesin. Mazlum ve mağdur milletlerin tek savunucusu olan yurdumuzu her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin’ dedi.
 

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