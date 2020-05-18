158 Konut satıldı

YURT genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu. İlk defa satılan konut sayısı 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 azalarak 14 bin 848 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 azalış göstererek 27 bin 935 konutun satışı yapıldı. Yozgat'ta ise 2020 Nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,52 azaldı. Bir önceki aya göre ise yüzde 48,2 azalarak 158 konut satışı oldu. Yozgat'ta toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 72,78, ilk satışların payı ise yüzde 27,22 olarak gerçekleşti. Yozgat’ta geçen yıl Nisan ayında 313 konutun satışı yapılırken, geçtiğimiz ay 305 konut satıldı.