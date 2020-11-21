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156 Atölye tamam

YOZGAT İl genelinde Tasarım-Beceri Atölyelerinden 156’sı tamamlanarak, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:48
156 Atölye tamam

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, güçlü yarınlar için Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocukların ilgi, yetenek ve becerilerine yönelik gelişimleri, aynı zamanda öğrencilerin sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için tüm öğretim kademelerindeki okullarda tasarım beceri atölyeleri açılmaya devam ettiklerini söyledi. Yazıcı, ‘’Tasarım-Beceri Atölyelerimiz ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, öğrencilerimizin özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş faaliyetler kapsamında bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılmıştır’’ dedi. Yazıcı, il genelindeki okullar bünyesinde 25'i Görsel Sanatlar, 13'ü Ahşap ve Metal, 14'ü Müzik, 21'i Drama, Dil ve Eleştirel Düşünce, 15'i Yaşam Becerileri, 29'u Salon Sporları, 7'si Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik, 11'i Yazılım ve Tasarım, 6'sı Bahçe ve Hayvan Bakımı, 8'i Açık Hava Sporları, 7'si Bilim-Kültür-Sanat kategorilerinde olmak üzere 156 atölyenin tamamlandığını anlattı. Yazıcı, ‘’44 atölyemizin ise yapımı planlanmış olup kısa bir süre sonra öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Atölyelerimizin yapımında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
156 Atölye Tamam
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