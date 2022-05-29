150 YILLIK CAMiYE ÖDENEK ÇIKMADI

Sarıkaya’nın Kargalık Köyü’nde bulunan tarihi cami, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12 Haziran 2020 tarih ve 4518 sayılı kararıyla 1’inci Grup Korunması Gerekli Taşınmazlar Kültür Varlığı olarak tescillenmişti. Aynı kararla, korunma alanı kendi parseli olarak belirlenen caminin onarımına yönelik hazırlanan röleve paftası, malzeme ve hasar analizi paftaları, restitüsyon projesi, restorasyon projesi, müdahale analizi paftası, röleve, restitüsyon ve restorasyon raporlarının Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin yapılan başvuru görüşülmüştü. Görüşme sonunda ise tarihi cami için hazırlanan raporların uygun olduğu, uygulamanın proje müellifi ve ilgili il özel idaresi denetim ve sorumluluğunda yapılmasına ve uygulama sonrasına ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine karar verilmişti. Ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda ise 150 yıllık tarihi caminin restorasyonuna destek çıkmadı. Yapılan açıklamada, bütçe imkânlarının kısıtlılığına vurgu yapılarak Yozgat Valiliğince değerlendirilebileceği ifade edildi. Kültür Varlığı olarak tescillenen Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün aldığı karar ile restorasyonuna onay verilen tarihi cami için Kültür Bakanlığı’nın harekete geçmesi bekleniyordu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne restorasyon için yapılan başvuru ise beklenildiği gibi olmadı, yapılan açıklamada tarihi camiye ödenek çıkmadı. Yapılan açıklamada “Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, tescilli kültür varlıklarının koruma ve onarım çalışmaları, ilgili mevzuatı ve yıllık yatırım programları kapsamında etaplandırılarak, ödenekler nispetinde değerlendirilmekte olup bütçe imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle söz konusu talebin 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmenlik hükümleri çerçevesinde Yozgat Valiliğince değerlendirilebileceği” ifade edildi.

Tarihi Camiyi Vali Ziya Polat da yerinde incelemiş çalışmalar hakkında bilgi almıştı. Restorasyon talebine verilen yanıt ise Kargalık köylülerini üzdü. Kendi imkanları ile restorasyon projelendirmesini yaptıklarını ve asırlık caminin yok olmasını istemediklerini ifade eden vatandaşlar “Tarihi caminin restorasyonunun yapılması için elimizden geleni yaptık. İlgililerin bu konuya duyarlı ve hassas yaklaşacağına inanıyorduk. Ama ne yazık ki çıkan karar beklediğimiz gibi olmadı. Şimdi 150 yıllık tarihi cami gözlerimiz önünde yok olup gidecek” dediler. •Orhan Kalabalık•