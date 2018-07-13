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15 Temmuz’a özel

TÜRKİYE’nin sevilen tasavvuf müziği sanatçıları arasında yer alan Recep Kunduz 15 Temmuz’a özel klip çalışması gerçekleştirdi.

15 Temmuz’a özel

TÜRKİYE’nin sevilen tasavvuf müziği sanatçıları arasında yer alan Recep Kunduz 15 Temmuz’a özel klip çalışması gerçekleştirdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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15 Temmuz’a özel

Tasavvuf müziğinin beğenilen sesleri arasında yer alan Recep Kunduz, 15 Temmuz destanını anlatan özel bir eser hazırladı. Söz ve müziği kendisine ait olan ‘Hep biriz biz’ adlı marş besteleyen Kunduz, klip çekimlerini de Yozgat’ta gerçekleştirdi. Yozgat Belediyesi mehteran takımı, engelli vatandaşlar ve çocukların da katılım gösterdiği klip çalışmasında, Kunduz Yozgat’ın farklı mekanlarını kullandı.

Çalışmayla alakalı bilgi veren Recep Kunduz “Sözleri bana ait olan ‘Hep Biriz Biz’ adlı eserim için klip çekimi yaptık. İstedik ki klip çalışmasını 15 Temmuz’da önce tamamlayalım ve bu destanı biz de eserimizle halkımıza bir kez daha anlatalım” diye konuştu.

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