15 TEMMUZ SERGiSi

Sevgi Evleri’nde düzenlenen tören Sevgi Evlerinde barınan çocuklar tarafından hazırlanan zeybek gösterisi ile başladı. Zeybek oyunu sonrasında çocuklar Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’ye Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra hazırlanan resim ve el işi sergisinin açılışı yapıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yaptığı açıklamada İl Müdürlüğü olarak çocuk evleri sitesinde kalan çocuklarla beraber 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününü çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. İlk olarak kahramanlarımızdan Niğdeli Ömer Halis Demir’in kabrini ziyaret ettiklerini hatırlatan Neşeli, ‘’Daha sonrasında salon programları ve sergilerle bu günü kutlamaya çalışıyoruz. Bugün burada 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanan vahşeti resmeden fotoğraflar var. Hain darbe girişiminin unutulmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın Halk Eğitim merkezi usta öğreticileriyle sene içerisinde yapmış oldukları el ürünleri sergisini açtık. Bu sergiyle kendi yeteneklerini ortaya koyup güzel eserler çıkardılar. Buradaki yapmış oldukları eserler beğenilir ve yapmış oldukları çalışmalar takdir toplar’’ dedi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf Möhür, Ticaret Müdürü İbrahim Akdaş, Yozgat Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürü Meryem Yazıtaş, İdare ve Denetim Müdürü Suat Bulut, Bilgi İşlem Şube Müdürü Refet Mutlu, katıldı.