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15 Temmuz Şehitler Parkı

YOZGAT Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan parkın açılışında çocuklara verilen söz de yerine getiriliyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı

YOZGAT Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan parkın açılışında çocuklara verilen söz de yerine getiriliyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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15 Temmuz Şehitler Parkı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bahçeşehir Mahallesi'nde yapılan parkın açılışında çocukların spor tesisi talebinde bulunduğunu hatırlattı. Başkan Arslan, halen yürüyecek çok yolun bulunduğuna dikkat çekerek, 15 Temmuz Şehitleri adına yapılan parkın yanına spor tesislerinin yapımının tamamlandığını, tesisin mahalle geçlerinin hizmetine sunulduğunun altını çizdi. Yapılan çalışmaları mahalle sakinleriyle birlikte gözden geçirdiklerini kaydeden Başkan Arslan, ‘’Hemşerilerimizin faydalanacağı park inşaatımız tamamlandı. Güzel çocuklarımıza yaptığımız sahanın halıları da serildi. Birkaç güne kadar her şey hazır olacak. Ancak sahada top oynayacak çocuklarımıza bir şart koştuk ve anlaştık. Formalar kırmızı siyah olacak’’ dedi.

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