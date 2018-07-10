15 TEMMUZ HAZIRLIĞI

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve bu nedenle ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak ilan edilen 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına etkinliklerin planlandığı kaydedildi. Bu kapsamda 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14.00’de Yozgat Valiliği Konferans Salonunda Yeniyüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alper Mumyakmaz ve Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökberk Yücel konferans verecek. 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 15.00’de ise, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak tarafından ‘Türkiye’de Darbe Girişimleri ve 15 Temmuz Ruhu’ konulu konferans verilecek. Düzenlenecek Panel ve Konferansa tüm Yozgat Halkı davet edildi. 15 Temmuz Pazar günü ise Şehitlik ziyaretinde bulunulacak. Etkinliklere akşam saat 19.00’dan itibaren Cumhuriyet Alanı’nda devam edilecek.