15 TEMMUZ DUALARLA

Yozgat il genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Yozgat Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliğe çok sayıda vatandaş, il yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Mehter takımı eşliğinde Lise Caddesi’nden yürüyerek Cumhuriyet Alanı’na ulaşan kalabalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını hep bir ağızdan okuldu. Ardından Kuranı Kerim tilaveti yapıldı. Hain darbe girişimine karşı tek vücut olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayınlanan konuşmasını canlı olarak takip etti. Yozgat’taki etkinlikler, Lise Caddesinden Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej ve etkinliklerde Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ön saflarda yer aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 15 Temmuz saat 22.00 da sporcular ve ailelerinin katıldığı sancak koşusu sonrasında sporcular, Şanlı Türk bayrağımızı Vali Ziya Polat'a takdim etti. 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çapanoğlu Büyük Camii’nde gençlerle birlikte sabah namazı eda edildi, kahvaltı yapıldı. Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, 15 Temmuz hain darbe gecesi üzerine gençlerle sohbet etti.

AKDAĞMADENİ ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı. Saat 20:15’te Belediye Meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa Kaymakam İrem Baha Yağan, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belde Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sivil Toplum kuruluşları, kamu kurum, kuruluşların müdürleri ve personelleri ile vatandaşlarımız katıldı. İlçe protokolü, vatandaşlarla birlikte etkinlik alanı olan Kültür Merkezine kadar ‘Demokrasi Yürüyüşü'’ gerçekleştirildi. Kültür Merkezi önünde her zaman olduğu gibi coşkulu bir kalabalıkla başlayan Demokrasi ve Milli Birlik günü programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için edilen dualarla devam etti. 15 Temmuz gecesi Ankara Kahramankazan ilçesinde Akıncılar Hava Üssünden açılan ateş sonucu şehit düşen Yasin Yılmaz Oluközü beldesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

AYDINCIK ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günün Programı şehit mezarlarının ziyaretiyle başladı. Akşam saatlerinde ilçe meydanında tophlanan ilçe yöneticileri ve vatandaşlar sabah namazına kadar nöbet tuttu.

BOĞAZLIYAN ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şelale Meydanında anma programı yapıldı. Kaymakam Fatih Gülnar, İlçe Protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen program kapsamında şehitlerimizin kabirlerini ziyarette bulundu. Akabinde ilçede bulunan şehidimizin ailesi evinde ziyaret edildi. Boğazlıyan Merkez Çarşı Camii'nde şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu.

ÇANDIR ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik yapıldı. Kaymakam Ramazan Cihangir, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Üst. Çvş. Kemal Sabuncu, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Muhammed Biçer, İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, beraberlerindeki heyet ile beraber Merkez Şahruhbey Camiinde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm Aziz Şehitlerimize okutulan hatim duasına iştirak etti. Daha sonra şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, Kuran- Kerim okunarak, dualar edildi.

ÇAYIRALAN ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde etkinlik yapıldı. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, protokol üyeleri tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu şehit edilen Ali Mehmet Vurel’in İnönü Köyündeki kabri ziyaret edildi. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla Pazar yerinde etkinlik yapıldı. Kaymakam Yıldız, menfur girişimi bertaraf ederek, tüm Türkiye’nin kaderini değiştiren, demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan şehitleri rahmetle andı.

ÇEKEREK ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlikler yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, milli birlik ve beraberliğin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği kutlu bir zafer günü olduğunu söyledi. Çakır, ‘’FETÖ terör örgütü mensupları, o gece aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve destansı direnişiyle karşılaşmıştır. Millet olarak 5 Yıl önce yaşadığımız bu hain darbe girişimini, gelecek nesillerin ve dünyanın asla unutmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum. Çekerekli 15 Temmuz Şehidimiz Özgür Gençer anısına Rahmet ve Minnetle anıyoruz. Rabbim bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil îhsan eylesin’’ dedi



KADIŞEHRİ ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kaymakamlık önündeki Cumhuriyet bulvarında etkinlik yapıldı. Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Kurum Amirleri ve Vatandaşlar eşliğinde Türk bayrakları ile birlikte Cumhuriyet bulvarında Milli Birlik ve Demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Anma gününde, Şehit kabirleri ve Gaziler ziyaret edildi. 15 Temmuz'da verilen mücadelenin büyüklüğü, 15 Temmuz'u asla unutmamamız gerektiğine değinildi, Merkez Camii'nde tüm Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu.

SARAYKENT ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı çoşku ile gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Şehit ve Gazi yakınları, siyasi parti ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ‘’15Temmuz; bu milletin, ecdat yadigârı aziz vatanımızı hainlere bırakmadığı gündür. 15 Temmuz imanın, tankın gücüne galebe çaldığı gündür. 15 Temmuz şanlı milletimizin yeni bir kurtuluş destanını yazdığı gündür. Unutmadık... Unutturmayacağız. Vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum’’ dedi.

SARIKAYA ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik Ve Demokrasi Günü program düzenlendi. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. İlçe Müftülüğünce Kuran’ ı Kerim Tilavetinin ardından, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Kaymakam Selami Işık günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler okudu, yöresel sanatçısı Recep Kunduz semazen eşliğinde ilahilerini seslendirdi. Etkinlikler Sinevizyon gösterileri, müzik öğretmenlerinin kahramanlık türkülerini seslendirmesinin ardından İlçe Müftü Dr. Emrah Kandemir’in duası, saat 00.13'de tüm camilerden Sela okunması ve sabah namazına kadar 15 Temmuz Demokrasi Nöbetiyle son buldu.

SORGUN ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı etkinlikleri, Şakir Efendi Meydanında akşam saat 20:00 itibariyle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Şehitlerimizin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Sorgun Müftülüğü İlahi grubu tarafından ilahi dinletisi gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mustafa Kayış tarafından Şehitlerimiz için indirilen hatimlerin duası yapıldı. Cumhurbaşkanının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konuşması sinevizyon gösterimi ile yayımlandı. Saat 00:05’de salaların okunması ile program sona erdi.

ŞEFAATLİ ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Yeşilyurt Camii'nde şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Kaymakam günlü ile birlikte programa Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Muharrem Emre Atahan, İlçe Emniyet Müdürü Eyyüp Bayırlı, İlçe Müftüsü Nazım Haksever de katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulunuldu.

YERKÖY ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında 15 Temmuz Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sabah saatlerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Serkan Göker’in ailesi ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinlikler devam eden program, 15 Temmuz Meydanı’nda devam etti. 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşen programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında ise İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunan programda dualar edildi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 15 Temmuz gecesinin sadece bir kalkışma değil, bir işgal gecesi olabileceğini söyledi.