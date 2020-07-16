YOZGAT’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen program, Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömür diledi. Polat, "Bugün derin bir kederi ve büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanan bir direnişle tarih yazmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3 hedefinin olduğunu söyledi. Başer, "Bunlardan birisi milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı derdest ve mahkum etmekti. Bir diğer hedefleri milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesiydi, bir diğer de 83 milyon vatandaşımızın iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisiydi" diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'de bütün şehitlere Allah'tan rahmet gazilere de sağlıklı uzun ömür diledi. Köse, 15 Temmuz gecesi 251 şehit arasında en çok Yozgatlının bulunduğunu belirtti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nı ellerinde bayraklarla dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşmasını izledi.

İLÇELERDEKİ ETKİNLİKLER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle tüm ilçelerde de şehitleri anma programı düzenlendi.

Sorgun ilçesinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen anma programına Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, daire müdürleri vatandaşlar katıldı.

AYDINCIK

Aydıncık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında bütün şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi. Ziyaretlerde Kur’an-ı kerim okunup, dualar edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

ÇEKEREK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çekerek ilçesinde Cumhuriyet meydanında düzenlenen demokrasi nöbetine ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Vatan uğruna canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimiz için Kur'an tilaveti sonrası dualarla yad edildi.

AKDAĞMADENİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Akdağmadeni ilçesinde Belediye Meydanında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimine ve buna dur diyen yüce Türk milletinin o gece objektiflere yansıyan görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi gün boyunca vatandaşlarımızın ziyaretine açık kaldı. 15 Temmuz gecesi Kahramankazan ilçesinde Akıncılar Hava Üssü'nden açılan ateş sonucu şehit düşen Yasin Yılmaz Demokrasi ve Milli Birlik gününde kabri başında dualarla anıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından şehidimizin evi ziyaret edilerek ailesiyle bir araya gelindi.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Korona virüs salgını (COVID-19) tedbirleri ile sosyal mesafe korunarak hükümet konağı bahçesinde protokol ve vatandaşlar bir araya geldi. Programa, Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Tuğba Çam, Jandarma Komutanı Asb. II. Kad. Kd. Bçvş. Çetin Özcan, Emniyet Müdür V. Fatih Çakır, Karayakup Belde Belediye Başkanı A. Dursel Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, CHP İlçe Başkanı İzzet Yalçın, MHP İlçe Başkanı Alparslan Erbek, kurum amirleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, hain darbe girişimi sırasında Ankara Genel Kurmay Başkanlığı ve Kızılay Meydanında yapılan saldırıda şehit düşen Yıldız Gürsoy ve Cengiz Polat’ın ilçemizde yaşayan akrabaları ziyaret edildi.

BOĞAZLIYAN

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Boğazlıyan İlçesi Şelale Meydanında anma programı yapıldı. Kaymakam Fatih Okumuş kurum amirleri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti.

YENİFAKILI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Yenifakılı ilçesinde de ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımı ile meydanda yapıldı. Kaymakam Emre Zeyrek, beraberindeki heyet ile 15 Temmuz münasebetinden dolayı şehitlerimizin kabirleri ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şefaatli ilçe meydanında etkinlik yapıldı. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, kurum amirleri ve vatandaşlar etkinlikte hazır bulundu. 15 Temmuz Şehitleri anıldı. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.