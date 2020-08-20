15 PROJEYE ONAY

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilçe müdürlükleriyle birlikte ayrı ayrı hazırladıkları toplamda 45 projeden 15’i uygun bulunarak, KOP İdaresi tarafından mali destek almaya hak kazandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 45 ayrı proje sunduklarını, bunlardan 15 proje kabul edildiğini söyledi. Özkaya, ‘’KOP illeri içine dahil edildiğimiz 2016 yılından beri ilk defa bu kadar çok proje sunulmuş ve kabul edilmiş olup rekor sonuca ulaşılmıştır. İlimizde uygulanacak 15 proje için 7 milyon 569 bin 597 lira ödenek ayrılmış olup, bu kapsamda Yozgat merkezde uygulanmak üzere 3 milyon 156 bin 351 lira ödenek aktarılacaktır’’ dedi. Özkaya, İl Müdürlüğü Proje Birimi ve ilçelerde bu konuda görevli çalışan teknik personele, üstün gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yozgat Merkezde uygulanacak 5 projenin sözleşme protokolleri ise İl Müdürü Özkaya ile Kop Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adına Koordinatör M. Ümit Yorgancılar tarafından imzalandı. Hazırlanıp, onaylanan 15 projeden 5’i il merkezinde hayata geçirilecek. Bu kapsamda, ‘Kop seraları ile birim alandan yüksek gelir, KOP ile Yozgat'ta koyun yıkama makinelerinin yaygınlaştırılması, KOP ile sürü refahını artırma, KOP ile birlikte temiz tohum güvenli gelecek, KOP ile tohum yönetimi’ adlı projeler uygulamaya konulacak. Akdağmadeni ilçesinde ‘KOP ile Sirkesiz Turşu’ projesi uygulanacak. Boğazlıyan’da ‘Meslek edin hayattan Kop'ma’ ve ‘Kop Bölgesinde akıllı tarım ile toprak analizi’ projeleri uygulanacak. Çandır’da ‘Kop'la İstiridye Mantarı üretiyorum refaha kavuşuyorum’ projesi, Çayıralan’da ‘Üretim yolunda Kop'la makineleşme’ projesi uygulanacak. Çekerek’te ‘KOP ile Çekerek bağcılığını geliştirme’ projesi, Sarıkaya’da ‘KOP ile Koyun yıkama makinelerinin yaygınlaştırılması’ projesi, Sorgun’da ‘KOP ile tarladan sofraya bakliyat paketleme tesisi’ Yerköy ilçesinde de ‘KOP Bölgesinde modern bağcılığın geliştirilmesi ve Yerköy'ün kadınları seralarla buluşuyor’ projesi hayata geçirilecek.