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15 başlıkla anlatıldı

İL Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda Milli Birlik Ruhu ve Demokrasi Zaferi konulu konferans verildi.

15 başlıkla anlatıldı

İL Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda Milli Birlik Ruhu ve Demokrasi Zaferi konulu konferans verildi.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
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15 başlıkla anlatıldı

Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Arif Edip Aksu 15 madde halinde 15 Temmuz süreci ve darbeler hakkında katılımcıları bilgilendi.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı konferansta şehitler için Kuranı Kerim okudu.
Sinevizyon gösterisiyle 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatılarak hafızalar tazelendi ve etkinlik konferansın ardından sonlandı.

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