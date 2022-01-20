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141 YENİ AVCI

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde açılan avcılık kursunda toplam 141 kişiye avcılık sertifikası verildi.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:14
141 YENİ AVCI

Geçtiğimiz yıl içerisinde il genelinde Kara Avcılığı Kanunu ile alakalı sürdürülebilir avcılık eğitim kursları kapsamında 6 adet kurs düzenlenirken bu kurslara toplam 142 kişi katıldı. 40 saat süren kurslar sonrasında yapılan sınavda ise 141 kişiye avcılık belgesi verilirken, bir kişi ise yapılan sınavı geçemeyerek belge almaya hak kazanamadı. 

BELGESİ OLMAYAN AVLANAMAYACAK

Geçtiğimiz yıl içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi desteği ile açılan 6 kursta 141 kişi avcılık belgesi almaya hak kazanırken, kurslara katılmayıp avcılık belgesi almayanların avcılık faaliyetlerine katılamayacağı öğrenildi.Avcılık yapmak isteyenlerin bu belgeyi alma zorunluluğu olduğu bildirildi. Bu sertifikayı aldıktan sonra sertifikaları ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne müracaat edecekleri kaydedildi. Harçlarını yatırıp, avcılık ruhsatlarını alacakları, daha sonra da avlanabilmeleri için her yıl pul almak zorunda oldukları vurgulandı. 

EN AZ 12 KİŞİYLE KURS AÇILIYOR 

Avcılık belgesini almak isteyenler 12 kişiyle müracaatlarını yapmak zorunda oldukları, 12 kişi tamamlandıktan sonra avcılık kursunun açılacağı kaydedildi. Toplam 40 saat süren avcılık eğitiminde silah nasıl kullanılır, silahta en fazla kaç tane mermi olmalıdır, popilasyon ve ekoloji ile ilgili eğitimler veriliyor. Eğitimlerin ardından yapılan sınav sonrasında ise 70 ve üzeri  puan alanlar avcılık belgesi almaya hak kazanıyor.

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