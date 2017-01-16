13 kişi yakalandı

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan araştırmalarda; FETÖ’nün özellikle kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlardan FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurları bu kurumlara yerleştirdikleri, kurumun yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu teşvik alan kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağladıkları usulsüz yapılan işlemleri görmezden geldikleri ve teşvik alan kişi ya da kuruluşların bu şekilde elde ettikleri teşvik gelirlerine FETÖ/PDY örgütünün finansmanında kullandıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde 'Turizm Amaçlı Otel Projesi' adı altında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) alınan hibe paralarını usulsüz olarak FETÖ/PDY örgütünün finansmanında kullandıkları, illegal olarak turizm amaçlı otel yerine FETÖ örgütüne eleman temin etmek için öğrenci yurdu yaptırdıkları, öğrenci yetiştirmek için yurt yaptıracakları iddiasıyla dini duyguları istismar ederek, Yozgat’a bağlı köylerde ‘himmet’ adı altında zahire ve hububat topladıkları, yurt arsasını hayırsever vatandaşlardan bağış ile hibe olarak aldıkları halde projede satış göstererek kurumdan haksız yere para temin ederek, kurumu zarara uğrattıkları, kurum içinde çalışanlardan himmet adı altında para topladıkları, toplanan paraları Bank Asya üzerinden havale ederek FETÖ /PDY örgütü atına finansman sağladıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, FETÖ/PDY örgütü propagandasını yapmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, yasama organına karşı suçlar, terörizmin finansmanını önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletine, milletine ve Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işledikleri öne sürülen ve aralarında Yozgat TKDK’dan ilişiği kesilerek OHAL kararnamesi ile ihraç edilen eski kurum çalışanlarının ve değişik meslek gruplarından mühendis, veteriner, öğretmen, esnaf, emekli din görevlisi, özel güvenlik görevlisinin bulunduğu toplan 21 şahıs hakkında yapılan adli işlem başlatıldı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önceden “FETÖ/PDY örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklu bulunan 3 şahıs haricindeki toplam 18 şahıs hakkında göz altı kararı verilmiş, 13/10/2017 günü Yozgat ili merkezli Ankara, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Nevşehir ve Manisa olmak üzere yedi ilde eş zamanlı olarak yapılan planlı operasyon devam etmekte olup, 13 şahıs yakalanmış firari 5 şahsın yakalama işlemleri devam etmektedir. Bunlardan 3 şahıs haricindeki 18 şahıstan O.E, S.G, M.C.T, M.M, H.K, D.Ö, Ş.Ş, B.G, V.B, O.Y, H.C.Y, H.V. ve S.B. olmak üzere 13 kişi gözaltına alınırken, firarda bulunan E.T, İ.B, Y.E, M.Ç, B.Y.’nin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi” ifadelerine yer verildi.