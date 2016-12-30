13 ilçeye anlattılar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi projeler ekibinde görevli Mehmet Durmaz, Kemal Ergün ve eTwinning il koordinatörü Tuğbey Aydoğdu tarafından 19-26 Aralık tarihleri arasında 13 ilçede Yerel, Bölgesel, Ulusal, Uluslararası Projeler ve eTwinning bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında 451 okul ve kurum personeline eğitimler verildi.

Yapılan açıklamada bilgilendirme toplantılarla ilgili şu ifadelere yer verildi: