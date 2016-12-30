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13 ilçeye anlattılar

30 Aralık 2016 Cuma 05:01
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Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başarılı birimi AR-GE Birimi tarafından 13 ilçede projelerle ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı.

13 ilçeye anlattılar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi projeler ekibinde görevli Mehmet Durmaz, Kemal Ergün ve eTwinning il koordinatörü Tuğbey Aydoğdu tarafından 19-26 Aralık tarihleri arasında 13 ilçede Yerel, Bölgesel, Ulusal, Uluslararası Projeler ve eTwinning bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Toplantı kapsamında 451 okul ve kurum personeline eğitimler verildi.
Yapılan açıklamada bilgilendirme toplantılarla ilgili şu ifadelere yer verildi: 
“Bilindiği üzere 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren Erasmus+ programı ile okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanlarına yönelik destekler devam etmektedir. Okul ve kurumlarımız bu programlar sayesinde eğitimde yenilikçi yaklaşımları, farklı eğitim materyallerini, farklı eğitim modellerini ve uygulamaları; tanıma, inceleme, uygulama şansı bulmaktadır. Sürekli gelişen teknoloji ve yenilenen eğitim anlayışı çağımızın tartışılmaz gerçeğidir. Bunun bilinciyle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erasmus+ programı üzerine gayet titiz, ciddi ve yoğun çalışmalar yürütmekteyiz ve yürütmeye devam etme kararlılığındayız. Okul ve kurumlarımızın Yerel, Bölgesel, Ulusal, Uluslararası Projelere üst düzeyde katılımını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılarak, hibe fonlarından ilimiz okul ve kurumların aktif olarak faydalanması amaçlanmaktadır.”

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