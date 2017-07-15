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13. dakikada buluşalım

Türkiye’yi karanlığa sürüklemek istediler. 50 yıl ihanetin her türlüsünü denediler, bir gecede bir milleti mahkum etmek istediler. Hesapları tutmadı; Allah’ın izni, milletin iradesini hesap edemediler. İradenin tecellisinde hainlere karşı 13’üncü dakikada meydanlarda olan Yozgatlı, 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde yine meydanlarda olacak. 

13. dakikada buluşalım

Türkiye’yi karanlığa sürüklemek istediler. 50 yıl ihanetin her türlüsünü denediler, bir gecede bir milleti mahkum etmek istediler. Hesapları tutmadı; Allah’ın izni, milletin iradesini hesap edemediler. İradenin tecellisinde hainlere karşı 13’üncü dakikada meydanlarda olan Yozgatlı, 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde yine meydanlarda olacak. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Temmuz 2017 Cumartesi 07:05
16 Okunma
13. dakikada buluşalım

Uluslararası işbirlikçilerinden aldıkları destekle yıllarca devletin her kademesine sızıp, ordusunu, emniyetini ele geçirerek milletin iradesine pranga vurmak isteyenlere karşı kazanılan zaferin yıl dönümünü bu gün yeniden yaşayacağız! O gün bir kutlama değil, yeniden dirilme, anlama ve yaşama günü olacak. 15 Temmuz hain kalkışma girişiminin seneyi devriyesinde yine şehrin valisi, belediye başkanı, jandarma komutanı, rektörü, savcıları, muhtarları, amiri, memuru, köylüsü, kentlisi, öğrencisi, kadını, erkeği meydanlarda olacağız.
Yozgatlı 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde tüm dünyaya vatan için her an her saniye nöbetteyiz mesajı verecek. O mesajın adresi yine Cumhuriyet Meydanı olacak. 
Yediden yetmişe bir kez daha meydanlarda olacağımız o gecenin programı şöyle: 
- Terminal Camiinden (akşam namazına müteakip) Mehterle Hareket 
21.00: Cumhuriyet Meydanına İntikal 
21.15: Bütün Camilerde Sela ve Kuran-ı Kerim Okunması (Cemal ŞahineR) 
22.30: Cumhurbaşkanımızın Konuşmasını Takip 
23.30: Protokol Konuşmaları 
00.30: Güzel Sanatlar Lisesi İlahi ve Ezgi Grubu 
01.00: Şehit Ailelerinden Birinin Konuşması (Diğer Ailelerde Sahnede) 
01.15: Kasideler  
02.30: Cumhurbaşkanımızın Meclis Konuşması 
03.30: Dinleti 
04.30: Sabah Namazı (Cumhuriyet Meydanı)

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