13. dakikada buluşalım

Uluslararası işbirlikçilerinden aldıkları destekle yıllarca devletin her kademesine sızıp, ordusunu, emniyetini ele geçirerek milletin iradesine pranga vurmak isteyenlere karşı kazanılan zaferin yıl dönümünü bu gün yeniden yaşayacağız! O gün bir kutlama değil, yeniden dirilme, anlama ve yaşama günü olacak. 15 Temmuz hain kalkışma girişiminin seneyi devriyesinde yine şehrin valisi, belediye başkanı, jandarma komutanı, rektörü, savcıları, muhtarları, amiri, memuru, köylüsü, kentlisi, öğrencisi, kadını, erkeği meydanlarda olacağız.

Yozgatlı 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde tüm dünyaya vatan için her an her saniye nöbetteyiz mesajı verecek. O mesajın adresi yine Cumhuriyet Meydanı olacak.

Yediden yetmişe bir kez daha meydanlarda olacağımız o gecenin programı şöyle:

- Terminal Camiinden (akşam namazına müteakip) Mehterle Hareket

21.00: Cumhuriyet Meydanına İntikal

21.15: Bütün Camilerde Sela ve Kuran-ı Kerim Okunması (Cemal ŞahineR)

22.30: Cumhurbaşkanımızın Konuşmasını Takip

23.30: Protokol Konuşmaları

00.30: Güzel Sanatlar Lisesi İlahi ve Ezgi Grubu

01.00: Şehit Ailelerinden Birinin Konuşması (Diğer Ailelerde Sahnede)

01.15: Kasideler

02.30: Cumhurbaşkanımızın Meclis Konuşması

03.30: Dinleti

04.30: Sabah Namazı (Cumhuriyet Meydanı)