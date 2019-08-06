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129 bin çocuğa destek

YOZGAT’ın da aralarında bulunduğu 23 ilde uygulanan yoksul ailelerin çocuklarına yardımlar 81 ile yaygınlaştırılarak, 128 bin 988 çocuğa ulaşıldı.

129 bin çocuğa destek

YOZGAT’ın da aralarında bulunduğu 23 ilde uygulanan yoksul ailelerin çocuklarına yardımlar 81 ile yaygınlaştırılarak, 128 bin 988 çocuğa ulaşıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 08:19
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129 bin çocuğa destek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SED'le 2019 Haziran ayı itibarıyla 81 ilde 128 bin 988 çocuğun desteklendiğini kaydetti. Selçuk, Okul Destek Projesi'ni de 81 ilde yaygınlaştırdıklarını söyledi. Selçuk, aynı haneden en fazla iki çocuk için yardım yapıldığını, hakkında korunma ya da tedbir kararı alınmış, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan ve kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma bulunmadığını hatırlattı. Bakan Selçuk, hizmetin etkinliğinin artırılması ve sosyal yönünün geliştirilmesi içinse Okul Destek Projesi başlattıklarını ve 81 ilde yaygınlaştırdıklarını söyledi. Okul Destek Projesi kapsamında ise bakanlık bilgilerine göre öncelikli olarak Ağrı, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Konya, Muğla, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Yozgat'ta yaşayan, 6, 7 ve 8. sınıf aralığında okuyan, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisindeki kız çocukları desteklendi. Bu durumdaki çocukların sosyal, kültürel, sportif ve akademik faaliyetlere katılımı sağlandı. Okul Destek Projesi ile ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânların sunulması amaçlanırken bu kapsamda da SED hizmetinden yararlanan çocuklar sadece maddi olarak değil, sosyal, akademik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de destekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
129 Bin çocuğa Destek
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