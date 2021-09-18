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124,3 milyon liralık nakdi yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın ve sel felaketleri sonrası yaraların sarılması için muhtaçlık şartı aranmadan toplam 124,3 milyon lira nakdi yardımda bulunulduğunu bildirdi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:24
124,3 milyon liralık nakdi yardım

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, yangın ve sel gibi afetlerde vatandaşların yanında olduklarını ve normal zamanlarda yapılan sosyal yardımlardan farklı olarak bu dönemlerde muhtaçlık şartı gözetmediklerini belirtti. Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen sel felaketi sonrasında hızlı bir şekilde bölgede çalışma yaptıklarını aktaran Yanık, "Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için ilk olarak Rize ve Artvin'e toplam 6 milyon lira kaynak aktardık. Daha sonra Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan felaketin ardından bölgeye toplam 60 milyon lira gönderdik. En son Kastamonu'ya gönderdiğimiz 7 milyon lira ile sel bölgelerine aktardığımız miktar toplam 67 milyona ulaştı. Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sonrasında yaraların sarılması için muhtaçlık şartı aramadan toplam 124,3 milyon lira nakdi yardımda bulunduk." bilgisini verdi. Bakan Yanık, Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında da aynı hassasiyetle yardımların ulaştırıldığını, bu kapsamda 51,3 milyon lira kaynak aktarımı yapıldığını ifade etti.
Sosyal yardımlar afetzedelere 
ulaştırılıyor
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında etkin bir rol oynadıklarına işaret eden Yanık, şöyle devam etti:
"Afet bölgelerine yapılan sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hususunda hassas bir çalışma yürütüyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla yerel tespitler yapılıyor. Kimin ne tür ihtiyacı varsa belirleniyor. Ardından SYDV'lerimize aktardığımız kaynak vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Dolayısıyla nerede bir afet olsa bakanlığımıza bağlı ekipleri, o afetin yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak üzere o bölgelerde görebilirsiniz. Türkiye 2002'den sonra yaptığı reformlarla nesnel kriterlere bağlı ve şeffaf bir sosyal yardım sistemine sahip olmuştur. Günün gereklerine ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemelere göre bu sistemi yenilemeyi sürdürüyoruz."

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