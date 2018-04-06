112 Hızlandı      

112 Acil Komuta Merkezi, 26 tane Acil Sağlık İstasyonuyla, toplam 243 kişilik kadroyla, hastalara şifa olmaya devam ediyor. Göstermiş oldukları başarılarından dolayı İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetler Başkanı Dr. Mustafa Şahin, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Bahar Toros ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mahmut Gümüş, 112 Acil Sağlık İstasyonlarını ziyaret ederek, ekiplerini kutladı, çiçek hediye ederek tebrik etti. Şahin, ‘’Yozgat’ta 59 ambulans, 2 tane paletli olmak üzere toplam 61 ambulans, 243 personel ve 26 tane 112 Acil Sağlık İstasyonu ile hizmet vermekteyiz. 2017 geçen yıl 33 bin 135 vakaya giderek hastaları en yakın sağlık kuruluşuna ulaştıran 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımız, bu yılın ilk üç ayında 7 bin 506 hastaya ilk yardım hizmeti sundu. Sağlık Bakanlığımızın her türlü zorlu hava koşullarında kullanmamız için bizlerin hizmetine sunduğu donanımlı, yaz ve kış şartlarına uygun araçlarla kapalı yollara rağmen hastalara ulaşmamız büyük bir hizmet. Bu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızın emekleri için de müteşekkiriz. Gece gündüz kesintisiz hizmet veren sağlık hizmetinin önemli parçası olan 112 sağlık çalışanlarımızı göstermiş oldukları başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.