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112 çalışanlarına siperli maske

SAĞLIK Sen Yozgat Şubesi, ‘Sağlık çalışanlarına alkış yetmez, yol arkadaşlarımız için ne yapsak az’ diyerek, 112 çalışanlarına siperli maske verdi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 03:21
112 çalışanlarına siperli maske

Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, İnfak Derneği ile birlikte 112 çalışanlarının kullanması için 150 adet koruyucu siperlikleri Siperliği Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Şahin ve 112 Başhekimimiz Zafer Akdeniz'e teslim etti. Başkan Erciyas, ‘’Sağlık çalışanlarımızın güce en çok ihtiyacı olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu anlamda Yozgat Sağlık Sen olarak alanda, sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sizin için ne yapsak az’’ diye konuştu. 

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112 çalışanlarına Siperli Maske
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