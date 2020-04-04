112 çalışanlarına siperli maske

Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, İnfak Derneği ile birlikte 112 çalışanlarının kullanması için 150 adet koruyucu siperlikleri Siperliği Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Şahin ve 112 Başhekimimiz Zafer Akdeniz'e teslim etti. Başkan Erciyas, ‘’Sağlık çalışanlarımızın güce en çok ihtiyacı olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu anlamda Yozgat Sağlık Sen olarak alanda, sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sizin için ne yapsak az’’ diye konuştu.