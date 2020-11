11.11’DE YEŞERDiK

YOZGAT Merkez ve ilçelerinde düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen fidan dikme törenine il, ilçe yöneticileriyle öğrenciler ilgi gösterdi. Yozgat merkezde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen törende 50 bin fidan toprakla buluşturuldu. Erkoçtepe mevkiindeki törene katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, ülke genelinde fidan dikim projesini başlatan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti. Polat, tören düzenlenen bölgede 50 bin fidanın toprakla buluşacağını belirterek, "2020 yılında Yozgat'ta 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 2021 yılında da yine 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Geleceğe nefes olmak için 'haydi Yozgat' dedik, demeye devam edeceğiz. Bu toprakları elimizden geldiğince fidanla buluşturmaya çalışacağız. Umarım daha yeşil, daha yaşanabilir Yozgat için hep beraber 'haydi Yozgat' diyerek geleceğe nefes oluruz." dedi. Törene Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Gençlik Merkezi gönüllüleri ise Derbent Köyündeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda 500 fidanı toprakla buluşturdu.

İLÇELERDE DİKİM

Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde de dikim yapıldı. Geleceğe Nefes Dünyaya nefes kampanyası kapsamında Çekerek ilçesinde Kaymakam Hüseyin Kaptan himayesinde, Orman İşletme Şefliği organizasyonunda İlçe Merkezi ve Köylerinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen programa Kaymakam Kaptan ile birlikte Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bahçesi ile Gökdere Köyünde çeşitli ağaç fidanları toprakla buluşturuldu.

TÖREN YAPILDI

Kadışehri, Saraykent ve Akdağmadeni ilçesinde de fidan dikimi töreni yapıldı. Kadışehri ilçesinde Geleceğe Nefes Ol fidan dikme törenine ilçe yöneticileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Ülkemizin daha yeşil ve daha yaşanabilir bir hale gelmesi için çaba sarf etmenin her insanın asli vazifesi olduğuna dikkat çekildi. Saraykent ilçesinde Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikimine katıldı. Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Yurdu bahçesinde düzenlenen programa İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kurt, Akdağmadeni Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Ay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile birlikte fidanlar toprakla buluştu. Akdağmadeni ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu bahçesindeki fidan dikim törenine katılarak, fidanları toprakla buluşturdu.

NEFES ALACAK

Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde düzenlenen fidan dikim törenleri de ilgi gördü. Sorgun ilçesinde İlçe Stadyumu mevkiinde ağaçlandırma ve fidan dikme etkinliği yapıldı. Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Okçu, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tamer Azem Arslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi idareci ve öğrencileri, Gençlik Merkezi yönetici ve öğrencileri törene katılarak fidan dikti. Yenidoğan her bebeğin, evlenen her çiftin, ahirete intikal eden her bireyin bir dikili ağacı olsun diye 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda Sorgun Belediyesi de 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu. Sarıkaya ilçesinde ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında tören yapıldı. Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu alanında ağaçlandırma gerçekleştirildi. Kaymakam Selami Işık, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Garnizon Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, Yüksekokul İdari Personeli, kurum amirleri ve sınırlı sayıda öğrenci törene katılım gösterdi. Ağaçlandırma faaliyetleri akabinde Kaymakam Selami Işık ve Belediye Başkanımız Ömer Açıkel ikinci dönem yüz yüze eğitime başlaması planlanan yüksekokul binasında incelemelerde bulundu.

İLGİ GÖRDÜ

Boğazlıyan, Yenifakılı, Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde gerçekleştirilen fidan dikim törenleri büyük ilgi gördü. Boğazlıyan ilçesinde gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın, daha yeşil bir çevre olacağına dikkat çekildi. Bu kapsamda, Boğazlıyan’da geleceğe nefes olacak 18 bin fidanı aynı anda bereketli topraklarla buluşturdu. Yenifakılı ilçesi Düzün Başı Mevkiindeki Orman alanına çam fidelerinin dikimi yapıldı. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Ggünlü, kurum amirleri ve vatandaşların katılımlarıyla, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle düzenlenen törenle fidan dikimi yapıldı. Yerköy İlçesinde ise gelecek nesilleri çevre bilinciyle yetiştirmek, gelecek nesillere daha yeşil bir Yerköy’ü miras bırakmak, geleceğe nefes olabilmek amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.