11 seçmene bir muhtar

Yaklaşık 30 yıl önce yaşlıların ölmesi, gençlerin de göç etmesiyle boşalan, yaz aylarında nüfusu 25'e kadar çıkan 11 seçmenli Büyükkışlar köyünde, kış aylarında ise sadece muhtar Durak ve eşi Gülbeyaz Özdemir (70) kalıyor. Sinema filmine konu olan Robinson Crusoe ve Cuma'nın adada tek başına kalma hikayelerini andıran ‘ıssız’ bir yaşam süren Özdemir çifti, köydeki yalnızlıklarına da ortak oluyor. Kendilerini köyün ‘Robinson Crusoe ile Cuma’sı olarak adlandıran çift, köyün hem muhtarı hem de azası olarak görev yapıyor. Köyde 2 dönemdir muhtarlık yapan Durak Özdemir, rakip çıkmadığı için 3'üncü dönem için yeniden aday oldu. Özdemir'in azalığını da yine eşi Gülbeyaz yapacak. Köy ihtiyar heyetinde eşinin birinci aza olduğunu belirten Durak Özdemir, şu an için başka bir aday olmadığını söyledi. İki dönemdir muhtarlık yaptığını, bu görevin üçüncü kez de kendisine kalacağının görüldüğünü dile getiren Özdemir, "Köyün bekçiliğini de yapıyoruz. Her gün komşuların evlerini, kapı kilitlerini kontrol ediyorum. Önümüzde seçim var isteyen varsa muhtar olsun. Mecburiyet karşısında muhtar oluyoruz, aza oluyoruz, köylü de 'Sen köydesin, sen muhtar ol.' diyor" dedi.