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11 ihraç, 7 iade!

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

11 ihraç, 7 iade!

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:33
98 Okunma
11 ihraç, 7 iade!

Yozgat’taki çeşitli kurumlardan 11 kişi ihraç edilirken, 7 kişi yeniden görevlerine iade edildi.  Türkiye genelinde Kararname ile toplam 7563 kişi ihraç edildi.
Yozgat’ta İl Özel İdaresi, Ceza İnfaz Kurumu, Sağlık Müdürlüğü, Müftülük, Üniversite gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında ihraç ve iadeler gerçekleşti. 
Olağanüstü Hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde kararname yayınlandı. Kararname ile toplam 7563 kişi ihraç edildi. Kararnamede göreve iade ve yeniden açılmasına izin verilen dernekler de bulunuyor.
Olağanüstü Hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde kararname yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 bin 303 kişi, Adalet Bakanlığı’ndan 418, Dışişleri Bakanlığı’ndan 45, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 102 kişi, Sağlık Bakanlığı’ndan 789 kişi ihraç edildi. Kararnamede göreve iade kararları da bulunuyor.
İHRAÇ EDİLENLER
Yozgat’ta KHK kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve tekrar görevine iade edildiği duyurulan isimler ve kurumları şöyle: 
İmam-Hatip Zekeriya Eğilmez, Kuran Kursu Öğreticisi Sultan Şimşek, Müezzin Kayyım Hayati Demirci, Yozgat Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Harun Yılmaz, Kaymakam Adayı Serhat Öcal, Jandarma Astsubay Çavuş Sefa Ünver, Jandarma Astsubay Çavuş Ali Dolu, Öğretmen Kamuran Murat, Tabip Semih Dinç, Uzman Tabip Özlem Dinçer, Diyetisyen Esra Özkan Asan, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mikail Direkçi."
7 KİŞİ İADE EDİLDİ
Yozgat Özel İdaresi Teknisyen Hasan Aslan, Tekniker Osman Çal, İnşaat Mühendisi Bayram Veli Kaya, Şehir Plancısı İsa Yaşar, Arkeolog Fatih Kavak, Uzman Tabip Emrah Kızıldağ, Hemşire Esma Yardımcı. 
 

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