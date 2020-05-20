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101. YIL COŞKUSU

Yozgat il genelinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte CHP Yozgat İl teşkilatı da çelenk sundu. Yozgat Bozok Stadında Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, personeli ile birlikte, saat 19.19'da İstiklal Marşımızı söyledi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:26
101. YIL COŞKUSU

YOZGAT merkez ve ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Korona Virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle törenle sınırlı tutuldu. Sabah Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal marşımız okundu. Maske takılarak, sosyal mesafe kurulana uygun gerçekleştirilen Cumhuriyet Alanı’ndaki çelenk sunma etkinliğinin ardından Yozgat Belediyesi vatandaşları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına yaptığı anonslarla davet etti. Yapılan anonsta, saat 19.19’da tüm vatandaşların balkonlarına, evlerinin pencerelerine Türk Bayraklarıyla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söylemeye davet edildi. Vatandaşların önemli bir bölümü bu çağrıya uydu. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise Bozok Stadında etkinlik düzenledi.  Atatürk’ün Samsun’a çıkarak cumhuriyetin temellerini attığı gün, Türk insanının kurtuluşu için atılan ilk adım olduğu hatırlatıldı. Ulusal egemenliğin başlangıç günü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle akşam saat 19.19’da Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Samaz ile birlikte Antrenörler Yozgat Bozok Stadı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk Posteri ve Türk Bayrakları ile İstiklal Marşımızı okudular. Çevredeki apartmanlardan da İstiklal Marşına vatandaşlar eşlik etti.

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101. YIL COŞKUSU
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