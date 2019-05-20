100. YIL COŞKUSU

YOZGAT’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı, daha sonra Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda etkinliklere devam edildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Parlak, "Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliği her zaman örnek alarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir" dedi.

Günün anlam ve önemini içeren konuşmadan sonra, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Jimnastik, Judo, Tekvando, güreş ve Dağcılık ekipleri gösterilerde bulundu. Şiir dinletisinin ardından, Halk Oyunları ekibinin gösterisi izleyenleri coşturdu. Gösterileri büyük hayranlıkla izleyenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı, program sonunda sporcuların dev Türk Bayrağı açması büyük alkış aldı.