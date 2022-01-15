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100 bin lira hibe verilecek

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda kırsalda yaşamayı taahhüt eden gençlere 100 bin lira hibe desteği verileceği duyuruldu.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:54
100 bin lira hibe verilecek

Kırsala Uzanan Eller projesi kapsamında, kırsal alanda yaşayacağını ve proje uygulama, kontrol ve izleme sürecinde projeyi sürdürebileceğini taahhüt eden Meslek Yüksek Okulları ile Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olun kişilere 100 bin lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi. Desteklenecek projeler ise şu şekilde sıralandı, hayvansal üretime yönelik projeler, su ürünleri üretime yönelik projeler, bitkisel üretime yönelik projeler, yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretime yönelik projeler ile bu projeler kapsamında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler. •Rabia Şahin•

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