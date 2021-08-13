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10 yılda yıprandı!

Yozgat'ta trafiğin yoğun olduğu E-88 Karayolu ve Atatürk Yolu üzerine yayalar için yapılan üst geçitler 10 yılda yıprandı, kolanda kırılma meydana geldi.

13 Ağustos 2021 Cuma 00:34
10 yılda yıprandı!

Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsleri ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Yurtlarının bulunduğu bölgede Karayolları tarafından 2010 yılında alt ve üst geçit inşa edildi. 2011 yılında tamamlanıp, hizmete açılan Yozgat Bozok Üniversitesi Kampus alanında, üniversite öğrencilerinin karşıdan karşıya daha rahat geçmesi için yapılan üst geçit yıprandı. Erkek öğrenci yurdu ile Bilal Şahin Batı Kampüsü girişinde yer alan üst geçidin bazı bölümleri dökülmeye başlarken, geçidi tutan ayaklardan birisinin de kelepçe bölümünde kırılma oldu. Geçidin ciddi bir sorun yaşanmadan tekrar elden geçirilmesi istendi. 

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10 Yılda Yıprandı!
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