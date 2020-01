10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar

YOZGAT BELEDİYE BAŞAKANI CELAL KÖSE

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, ‘’Basınımız, kamuoyunun gözü, kulağı ve vicdani kanaati olma gibi önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş̧ tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. İletişim hızı ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu dünyamızda medya gücü, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamanın en önemli araçlarından biridir. Medya iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatmış; bu nedenle doğru ve tarafsız habercilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Görevini yaparken hukukun evrensel kuralları dışına çıkmaması, meslek ahlâkına uyması, kişi haklarına, özel hayata özen göstermesi, devletimizin ve milletimizin menfaatlerini gözeterek yayın yapması, bireylerin doğru haber alma ve bilgi edinmelerini sağlaması, gazeteciliğin en önemli sorumluluklarındandır. Bu duygularla Yozgat’ımız genelindeki tüm medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice yıllara sağlık, mutluluk ve başarılara erişmelerini dilerim’’ dedi.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET KARADAĞ

Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Şubat 1924, İzmir’de gazetecilerle yaptığı, ’Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, Cumhuriyetin hakkıdır’ sözüyle başladığı kutlama mesajında, şu görüşlere yer verdi; ‘’Basın çalışanlarına hak ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Basın İş yasasının kabul edildiği gün olan 10 Ocak tarihi, 59 yıldır Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ve katılımcı demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi olan basın, dün olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır. Köklü bir devlet geleneğine sahip olan ülkemizde, yazılı basına büyük önem verilmiş, tarih boyunca yaşanan iniş ve çıkışlarda, sancılı dönemlerde basınımız hep etkin bir role sahip olmuştur. Sağlıklı işleyen demokrasilerin olmazsa olmazı olan fikir ve vicdan hürriyeti, kanaati beyan hürriyeti ve basın özgürlüğü askıya alınamaz, kaldırılamaz. Cumhuriyetin bize sağladığı en büyük kazanım hiç şüphesiz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerdir. Basın emekçileri de fikrin, vicdanın ve irfanın sesi ve meşalesidirler. Bugün, Çalışan Gazeteciler Günü’nde, yerelden ulusala ve dijitalleşme ile kapılarını tüm dünyaya açarak Gazetecilik mesleğini ifa eden emektar basın çalışanlarımızın, küçük bir köy haline dönen dünyamızda her zaman hak ve hakikatin sesi olmalarını temenni ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, vazifesi yolunda vefat eden basın mensuplarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum.’’

AK PARTİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ AV.YUSUF BAŞER

AK Parti Yozgat Milletvekili, Adalet Komisyonu Üyesi ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer ise ‘’Çağımızın en dinamik mesleklerinden birine mensup olan gazeteciler, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok saygıdeğer bir görevi yerine getirmektedir. Mesleğini hakkıyla yapan, doğru ve tarafsız haberleriyle, yayınlarıyla, yorumlarıyla bizi ülkemizdeki, dünyadaki olaylardan haberdar eden gazetecilerimiz bir anlamda dünyada bizim gözümüz, kulağımız, dilimizdir. Onlar dünyaya açılan pencerelerimizdir. Yöremizde, ülkemizde, dünyada olup biten olayları gazetecilerin haber ve yorumlarıyla öğrenebilmekteyiz. Dünyada olup bitenlerden bizleri haberdar eden gazetecilerimiz, zor şartlar altında, pek çok sıkıntıyı ve tehlikeyi göğüsleyerek, bizlere doğru ve tarafsız haberleri iletmeye çalışmaktadırlar. Basın özgürlüğü; düşünce ve anlatım özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan bir özgürlüktür. Basın, her zaman ve her koşulda, kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, bir kamu görevini yerine getirmenin bilinciyle gazetecilerimiz ülke gerçeklerine, milli değerlere duyarlı olmalıdırlar. Basın çalışanlarının her zaman sorumluluklarını bireysel sorunlarından üstün tutma, mesleğinin taşıdığı önemin bilinciyle hareket etme anlayışından ödün vermeyeceklerine inanıyorum. Toplumsal hayattaki etkinliğini gün geçtikçe arttıran, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve insanlara bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu gerçekleştiren basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

MHP YOZGAT MİLLETVEKİLİ İBRAHİM ETHEM SEDEF

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ‘’Büyük Türk Milletinin ortak sesi olmanızla birlikte, Yozgat kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Basınımız, her dönemde düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan basınımızın, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı bulunmaktadır. Ülkemizin ve Yozgat’ımızın sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle yardımcı olan, yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; bizlere de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Kar, kış, soğuk, sıcak, gece, gündüz demeden, zor şartlar altında fedakârca görev yapan değerli basın mensuplarının, bizlerin de yapmış olduğu çalışmalarımızın hemşerilerimizle paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde önemli katkıları olmaktadır. Bu anlamıyla da çok önemli işlere imza atmaktasınız. Bu duygu ve düşüncelerle; bu işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete intikal eden değerli gazetecilerimizi rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum’’ dedi.