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10 kilo kaybım oldu

SORGUN Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. İbrahim Kayıtmazbatır ve eşi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Tınkır Kayıtmazbatır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarını anlattı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:13
10 kilo kaybım oldu

Dr. İbrahim Kayıtmazbatır, eşinin eğitimi için gittikleri yurt dışından döndüklerinde karantinaya alındıklarını söyledi.  Karantina süresinin bitmesine yakın eşinde herhangi bir sıkıntı olmadığını ancak kendisinde hastalık belirtilerinin başladığını dile getiren Kayıtmazbatır, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine de hastaneye yatırıldığını ifade etti.  Kayıtmazbatır, çok şiddetli baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve ciddi kilo kaybı yaşadığını belirterek, "Yaklaşık bir hafta tedavim sürdü. Bir haftada yaklaşık 10 kilo kaybım oldu. Bu, hafife alınacak bir hastalık değil. İnsanın başına geldiği zaman ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Eşim ve ben sağlık çalışanıyız. Evimizde ek hastalığı olan büyüklerimiz var. Bu hastalığı onlara taşımamak için çok uğraşıyoruz. Sürekli dezenfektan kullanmaktan ellerimiz tahriş oluyor. Uzun ve yorucu nöbetlerden sonra çocuğumuza sarılmak istiyoruz ama hemen sarılamıyoruz. Ellerimizi muhakkak dezenfekte edip duş alıyoruz, ondan sonra sarılabiliyoruz" diye konuştu. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Tınkır Kayıtmazbatır da ağustos ayında ameliyat ettiği bir hastanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sonrasında kendisinin de hastalığa yakalandığını ve tedavi sürecinin başladığını anlattı. Genel halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları ve ateş ile hastalığın ortaya çıktığını dile getiren Emine Kayıtmazbatır, "Hastalık çıkınca endişe yaşadım çünkü evde yaşlı anne ve babamız ile çocuğumuz var. Onlara bulaşma ihtimalini düşününce endişe ediyorsun. İlaçları kullandım, benimki hafif geçti. Karantina sürecini ailemle evde geçirdim" dedi. Tüm sağlık çalışanları ve her anne gibi çocuğunun hasretini çektiğini aktaran Kayıtmazbatır, "İşten eve dönünce çocuk da biz de bir an önce sarılmak kavuşmak istiyoruz ama bu süreçte tabii ki belli tedbirleri almak durumundayız. Çok sevdiklerimizden uzak duruyoruz, sarılamıyoruz, yeterince yakınlaşamıyoruz. Bu dönemde çocuklarından ayrı kalan meslektaşlarımız da oldu" ifadelerini kullandı.

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10 Kilo Kaybım Oldu
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