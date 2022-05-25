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10 günde 85 bin kişi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarına 10 gün içerisinde 85 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:48
10 günde 85 bin kişi

Şakir Efendi Şehir Meydanı'na 'Sevdamız Kitap' sloganı ile açılan Sorgun Belediyesi 1.Kitap Fuarında 75 yayınevi, 115 marka ve 55 yazar 10 gün boyunca kitapseverler ile buluştu. 10 gün süren kitap fuarına il merkezi, ilçeler, komşu iller ve il genelindeki öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kitap Fuarını geleneksel hale getireceklerini ve Sorgun’un büyük bir ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Belediyesi Başkanı M. Erkut Ekinci,” Bu yıl Sorgun'da ilkini gerçekleştirdik. Aslında insanların ne kadar ihtiyacı varmış, kitaplarla ilgilenen büyük bir kitle varmış bunu gün yüzüne çıkardık.  Burayı bölgenin en büyük kitap fuarı olarak nitelendirebiliriz. 155 tane yayın evinin bulunduğu ve çok sayıda kitabın bulunduğu bir fuar gerçekleştirdik. Beklentiyi fazlasıyla karşıladık. Vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla oldu mutlu olduk göğsümüz kabardı. 85 bin ziyaretçi ile ilkini düzenlediğimiz kitap fuarında çıtayı yüksek tuttuk. Diğer seneler bu sayının çok çok üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah yine örnek olacağız açılışı biz yaptık devamının da geleceğine inanıyorum. Sadece Sorgun için değil bölgemiz için büyük bir kültürel kalkınma projesi oldu herkes çok memnun ayrıldı. Gelemeyip üzülenler oldu ama hiç merak etmesinler çok daha büyük projeler gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
10 Günde 85 Bin Kişi
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