10 bin aileye kurban eti

3 bölgede yaklaşık 10 bin aileye kurban dağıtımı gerçekleştirerek, Yozgat’ın yurt dışına uzanan eli olma misyonunu devam ettirdi. Dünyanın en mağdur coğrafyalarına bizzat giderek kesimlere iştirak eden dernek yönetim kurulu üyeleri tüm kesim anlarını tek tek kaydederek, hisse sahiplerine de gönderdi. Bu yolla halkın büyük bir hassasiyet gösterdiği kurban ibadetinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi sağlandı. Geçtiğimiz yıl 6 bin aileye kurban dağıtımı yaparken bu yıl bu sayının 10 bine dayanması Yozgat’ın ve Yozgatlının İnfak Derneğine olan itimadının ve güveninin de arttığının bir göstergesi olduğu belirtildi.