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1 Temmuz’a dikkat

Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut e-belge uygulamalarına geçişte 1 Temmuz tarihine dikkat çekti.

25 Haziran 2020 Perşembe 00:59
1 Temmuz’a dikkat

YSMMMO Başkanı Ahmet Bulut, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19 Ocak 2019 tarihinde yayınladığı 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılının ilk ayında cirosu 10 Milyon lirayı aşan çok sayıda firmanın zorunlu olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter mükellefi olduğunu söyledi. Gelinen süreçte e-Fatura, e-Arşiv Fatura geçiş sınırının 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 5 Milyon liraya düşürüleceğine dikkat çeken Bulut, ‘’Tebliğde açıklanan ölçütlere uygun olan mükellefler e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet uygulamalarına 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle zorunlu geçeceklerdir” dedi.
Bulut, 509 Sıra Tebliğ ile bugüne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet Genel Tebliğ tek bir Genel Tebliğde birleştirildiğini ve e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta sadeleşme sağlandığına dikkat çekti. 3 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliği ile birlikte dikkate alındığında e-Belge ve e-Defter uygulamaları daha açık ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulduğunu anlatan Bulut, söz konusu düzenlemelere bakıldığında, kaleme alınmalarında ilgili sektör ve mükellef grupları ile meslek mensuplarından iletilen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı da görüldüğünü ifade etti. Yapılan düzenlemelerin ana hedefinin vergi idaresinin elektronik ortamda kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmek olduğunu anlatan Bulut, ‘’Öte yandan belgelerin kâğıt ortamından elektronik ortama taşınması yoluyla işlem süreçlerine ilişkin maliyetler de önemli ölçüde azaltılacak ve çevrenin korunmasına yönelik önemli katkılar da sağlanacaktır. Örneğin, 2018 veya müteakip hesap döneminde 5 milyon lira ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura uygulamasına, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise e-defter uygulamasına geçmek zorundalar. Bu noktada e-dönüşüm süreçlerine dahil olacak firma sayısının daha da artması beklenmektedir. e-Defter uygulamasına geçişte ise dikkat edilmesi gerekli süre 2021 yılıdır. İlgili Tebliğ kapsamında 2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5 milyon lirayı geçen mükelleflerin e-Defter uygulamasına geçişlerini 1 Ocak 2021‘de gerçekleştirmesi gerekmektedir. e-dönüşüm süreçlerine dahil olacak mükelleflerimizi bu doğrultuda uyarır, 1 Temmuz 2020 tarihine dikkat etmelerini önemle hatırlatırım. Mükelleflerin bu tür detaylı ve teknik konularda, uygulamaya ilişkin çözemedikleri hususlarda mutlak suretle bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’e başvurmalarını öneriyorum’’ diye konuştu.

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1 Temmuz’a Dikkat
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