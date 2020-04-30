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1 Mayıs dijital ortamda kutlanacak…

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 1 Mayısı hafta boyunca kutlayacaklarını söyledi.

30 Nisan 2020 Perşembe 01:22
1 Mayıs dijital ortamda kutlanacak…

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında ‘1 Mayıs Haftası’ olarak kutlayacaklarını söyledi. Zararsız, 1 Mayısların, sendikal hareketteki yerinin önemli olduğunu, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gün olduğunun altını çizdi. 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Zararsız, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Gününün dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla ‘1 Mayıs Haftası’ olarak kutlayacaklarını ifade etti.

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1 Mayıs Dijital Ortamda Kutlanacak…
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