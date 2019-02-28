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Zorla evlilik ile mücadele

KADEM Yozgat İl Temsilciliği tarafından yürütülen eğitim çalışmalarında bu kez erken yaşta evlilik konusu ele alınıp, yapılması gereken mücadeleler katılımcılara anlatıldı.

Zorla evlilik ile mücadele

KADEM Yozgat İl Temsilciliği tarafından yürütülen eğitim çalışmalarında bu kez erken yaşta evlilik konusu ele alınıp, yapılması gereken mücadeleler katılımcılara anlatıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:26
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Zorla evlilik ile mücadele

Dernek binasında düzenlenen etkinlikte Sosyolog Merve Er, katılımcılara ‘Erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadelede kadının rolü’ konusunda bilgilendirmede bulundu. Kadınların ve Bozok Üniversitesi’nden gençlerin katılım sağladığı, etkinlikte çeşitli örnekler verilerek, konu katılımcıların dikkatine sonuldu. Erken yaşta evlilik olarak tanımlanan 18 yaş altı yapılan evliliklerin, bütün dünyanın en önemli sorun alanlarından biri olmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, sorunun ciddiyetine binaen geliştirilen uluslararası hukuki metinlere rağmen henüz büyük bir başarıdan söz etmenin pek mümkün olmadığının altı çizildi. Türkiye’nin 1989 yılından beri taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşın altındaki bireylerin çocuk olarak tarif edildiği, taraf devletleri çocuğu her türlü sömürüye karşı korumakla yükümlü kılındığı hatırlatıldı. 

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