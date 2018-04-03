Zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Bu gece ve yarın (salı) sabah saatlerinde, yarın gece ve çarşamba sabah saatlerinde Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Çankırı ve Bolu'da hafif don olayı. Bugün gece ile yarın sabah saatleri arasında, yarın gece ve Perşembe sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in bin metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş ile Sivas, Kayseri çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”