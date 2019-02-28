Zincirleme kaza

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Yozgat'ta da etkisi gösterdi. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehri beyaza bürüdü. Kentpark kavşağında, kayganlaşan rampada duramayan 5 araç birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler belediyeye tepki gösterdi. Mahalle sakinleri de el arabası ile getirdikleri tuzu yola serperek yeni kazaların yaşanmasını engellemeye çalıştı. Sürücülerden Bünyamin Bolataslan, her kar yağdığında aynı mevkide kaza yaşandığını öne sürerek, belediyenin önlem almasını istedi. Öte yandan, kazadan bir süre sonra belediye ekipleri rampada tuzlama çalışması yaptı.