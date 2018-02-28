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Zabıtadan yeni uygulama

YOZGAT Belediyesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Trafik Zabıtası hatalı par yapan araçlar için yeni bir uygulama başlatıyor.

Zabıtadan yeni uygulama

YOZGAT Belediyesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Trafik Zabıtası hatalı par yapan araçlar için yeni bir uygulama başlatıyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Zabıtadan yeni uygulama

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, Ulaşım Hizmetlerine bağlı olarak çalışan Trafik Zabıtasının hatalı park yapan araçlar için yeni bir uygulama başlatmak üzere olduğunu söyledi.
Bu uygulama ile hatalı park yapan araçların uyarılacağına dikkat çeken Akgün,
‘’Engel teşkil eden araçların üzerlerine uyarıcı niteliğindeki bastırdığımız broşürleri camlarına yapıştırmak sureti ile nelere sebep verdiklerini anlatmak istiyoruz. Sürücülerimizin duyarlılıklarının artması, bir bilinç oluşturmak açısından önemli bir uygulama. İnşallah vatandaşlarımız bu uygulamamızı olumlu bir şekilde karşılarlar. Bu konuda hem yayalarımızın, hem engelli vatandaşlarımızın yanlış parklardan ötürü yaşadığı sıkıntıları anlatarak bir duyarlılık yaratmaya çalışacağız. Ayrıca belediyemizin bazı hizmetlerinde çöp toplama hizmetimiz hatalı parklardan dolayı çöp hizmetini zaman zaman veremiyor. Ayrıca İtfaiye hizmetlerimizin aksamaması ve İtfaiye araçlarımızın doğrudan hedefe ulaşabilmesi açısından ve trafiğin daha düzenli olabilmesi açısından bazı broşürler yaptırdık. Bunlarda uyarı niteliğinde hatalı park yapan araçlara asılacak, inşallah bu sağ duyulu yaklaşıma, tüm vatandaşlarımız, tüm şoförlerimiz, tüm araç sahiplerimiz bu etkinliğe katılır ve olumlu bir hava eser diye düşünüyoruz.

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