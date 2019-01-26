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Zabıta yakaladı

YOZGAT’ta vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan üç bayanın üzerinden 360 lira çıktı.

Zabıta yakaladı

YOZGAT’ta vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan üç bayanın üzerinden 360 lira çıktı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
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Zabıta yakaladı

Yozgat’ta Çapanoğlu Cami civarında dilencilik yapanlar yönelik zabıta ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Üç bayanı yakalayan zabıta ekipleri, kabahatler kanunu ve 5326 sayılı kanuna göre yakalanan şahıslara işlem yaptı. Bu arada dilencilerin üzerinden çıkan 360 lira da dikkat çekti.
Dilencilerin üzerinden çıkan para, kamuya aktarılmak üzere, belediye veznesine yatırıldı.

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