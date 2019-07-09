Zabıta imha etti

Havaların ısınmasıyla birlikte zabıta ekipleri gıda denetimlerini sıklaştırdı. Market ve bakkalları Gıda Mühendisi eşliğinde denetleyen ekipler, raflarda satışa sunulan ürünleri kontrol etti.
Yapılan kontroller neticesinde son kullanma tarihi geçmiş ve raf ömrünü doldurmuş ürünler toplanarak imhası yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü vatandaşların yaz aylarında satın aldıkları ürünleri kontrol ederek almasını belirtirken lokanta, market ve kasaplara yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.
Haber:Mustafa TEKER
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