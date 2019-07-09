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Zabıta imha etti

YOZGAT Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde raf ömrünü dolduran gıdalar toplanarak imha edildi.

Zabıta imha etti

YOZGAT Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde raf ömrünü dolduran gıdalar toplanarak imha edildi.

09 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Zabıta imha etti

Havaların ısınmasıyla birlikte zabıta ekipleri gıda denetimlerini sıklaştırdı. Market ve bakkalları Gıda Mühendisi eşliğinde denetleyen ekipler, raflarda satışa sunulan ürünleri kontrol etti.

Yapılan kontroller neticesinde son kullanma tarihi geçmiş ve raf ömrünü doldurmuş ürünler toplanarak imhası yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü vatandaşların yaz aylarında satın aldıkları ürünleri kontrol ederek almasını belirtirken lokanta, market ve kasaplara yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.
Haber:Mustafa TEKER

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