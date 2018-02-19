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YURDUM iNSANI

YOZGAT’ta bir vatandaş tarlasının bir kenarına yaptığı küçük kulübesinin aydınlatma sorununu güneş enerjisi ile çözdü.

YURDUM iNSANI

YOZGAT’ta bir vatandaş tarlasının bir kenarına yaptığı küçük kulübesinin aydınlatma sorununu güneş enerjisi ile çözdü.

19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
273 Okunma
YURDUM iNSANI

Yerleşim alanına uzakta olması nedeniyle elektrik enerjisi hattı çektirmenin çok pahalıya mal olabileceğini düşünün yurdum insanı, sorunu önce gaz lambası gibi aydınlatma malzemeleriyle çözmeye başladı. Daha sonra ise, küçük konut tipi güneş enerjisi sistemini keşfetti. Saray Köyündeki tarlasına yaptığı ahşap kulübenin önüne güneş enerjisi cihazını kurup, elde ettiği elektrik enerjisi ile aydınlatma sorununu çözdü. 

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