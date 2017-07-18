Yunus’a sürpriz doğum günü

Hanımeli Gözleme sahibi Nuri Tinel’in organizasyonunda gerçekleştirilen doğum günü partisine bir çok kişi katıldı. Doğum günü partisine katılanlar ile çok eğlenceli dakikalar geçiren Özgür Yunus Emre Çelikkaya’nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Özgür Yunus Emre Çelikkaya Doğum günü partisine katılamayanlar daha önceden hediyelerini teslim ederken, Hanımeli Gözleme salonunda gün boyunca kutlamaları kabul etti.



