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Yunus’a sürpriz doğum günü

Gazeteci Seyfi Çelikkaya’nın oğlu Gazetemiz sayfa sekreteri İhsan Çelikkaya’nın kardeşi, Yozgat’ın sevilen isimlerinden Özgür Yunus Emre Çelikkaya’nın 31’inci yaş gününde sevenleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 

Yunus’a sürpriz doğum günü

Gazeteci Seyfi Çelikkaya’nın oğlu Gazetemiz sayfa sekreteri İhsan Çelikkaya’nın kardeşi, Yozgat’ın sevilen isimlerinden Özgür Yunus Emre Çelikkaya’nın 31’inci yaş gününde sevenleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:10
47 Okunma
Yunus’a sürpriz doğum günü

Hanımeli Gözleme sahibi Nuri Tinel’in organizasyonunda gerçekleştirilen doğum günü partisine bir çok kişi katıldı. Doğum günü partisine katılanlar ile çok eğlenceli dakikalar geçiren Özgür Yunus Emre Çelikkaya’nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Özgür Yunus Emre Çelikkaya Doğum günü partisine katılamayanlar daha önceden hediyelerini teslim ederken, Hanımeli Gözleme salonunda gün boyunca kutlamaları kabul etti.


 

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