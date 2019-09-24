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Yufka sezonu açıldı

YOZGAT’ta kış öncesi ev kadınları yufka ekmek yapımına başladı. Anadolu’ya has bir lezzet olan ve kış öncesi hazırlanarak, istifleniyor.

Yufka sezonu açıldı

YOZGAT’ta kış öncesi ev kadınları yufka ekmek yapımına başladı. Anadolu’ya has bir lezzet olan ve kış öncesi hazırlanarak, istifleniyor.

24 Eylül 2019 Salı 00:00
Yufka sezonu açıldı

Kırsal kesimlerde ve Yozgat’ın bazı mahallelerinde faal durumda olan tandırlarda hazırlanan ekmekler sulanarak yumuşatılıyor ve istenilen zaman tüketilebiliyor. Yozgat’ta kış öncesi saçkı adı verilen saman, talaş ve kuru yaprak karışımının yakılmasıyla, tandırlarda yufka ekmek üretimi gerçekleştiriliyor. Özellikle köylerde ev hanımları imece usulüyle yufka ekmek yaparak, kışlık ekmek ihtiyacını gideriyorlar. Öte yandan son yıllarda köylerdeki vatandaşların da yufka ekmek teminini il merkezinde satış yapan yufkacı ve gözlemecilerden sağladığı ve eskiye oranla tandırlarda ekmek üretiminin azaldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Yufka Sezonu Açıldı
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