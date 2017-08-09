Yozgat’ta ay tutulması

7 Ağustos'ta dünyanın ve Türkiye’nin pek çok bölgesinde kısmi Ay tutulması yaşandı.

Ayın bakır renginde göründüğü "Parçalı ay tutulması" Yozgat’ta da gözlendi. Gazetemiz Köşe Yazarı, fotoğraf sanatçısı Oktay Yıldırım’ın objektifine yansıyan ay tutulması görüntüsü büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı.

Ay tutulması en net hali ile şehir merkezinden ve 1400 rakımlı Nohutlu Tepe’den rahatlıkla izlenebildi. Ay tutulmasının, güneş tutulmasına kıyasla çıplak gözle izlenmesinin bir tehlikesi yok.

20.22’de başlayan tutulması 22.18’e kadar gözlene bildi. Yaklaşık 2 saat Yozgatlılar ay tutulmasını izledi.

Ay tutulması şehrin tarihi dokuları ile birlikte ortaya farklı enstantaneler çıkardı.

Parçalı ay tutulması Ağustos ayının ilk kozmik olayı fakat önümüzdeki günlerde başka gök olayları da yaşanacak. 21 Ağustos’ta dünya tam güneş tutulması yaşanacak.