Yozgatlıların hizmetinde

Yozgat Valiliği tarafından yapımı tamamlanan ve ihale edilerek açılışı yapılan tesis, hem kadın hem erkeklere hizmet veriyor.

Yozgat’ta termal su, Türk hamamı, jakuzi gibi birçok imkanı içinde barındıran tesis, Pazartesi günleri kadınlara diğer günler erkeklere hizmet sunuyor.

Firma yetkilisi Rifat Tarikçi, Yozgatlılara farklı, stresten uzak, mutlu ve sıhhatli günler sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Tesisin temizlik ve hijyenine azami önem gösterdiklerini ifade eden Tarikçi, “Bu amaçla bilgisayarlı ve robotlu sistemle havuzlarımızı ve tesisimizi temizliyoruz” dedi.

