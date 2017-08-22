Yozgatlı 'Hedik' kaynatıyor

Kazanlarda kaynatılan bulgurluk buğday önce kurutuluyor, daha sonra değirmende öğütülerek bulgur haline getiriliyor. Sorgun'a bağlı Halilfakılı köyünde hedik kaynatma, harman mevsiminden sonra genelde Ağustos aylarında yapılıyor. Bu amaçla en çok iri ve sert taneli, protein oranı yüksek buğday taneleri tercih ediliyor. Buğday daneleri önce iyice yıkanıyor, yıkanan buğdaylar, daha sonra içi kalaylı büyük bakır kazanlarda kaynatılıyor. Yenebilecek kıvama gelmiş, haşlanmış buğdaya ‘hedik’ deniyor. Hedik, ayrıca çerez niyetine tabaklarla komşulara dağıtılıyor. Yenebilecek duruma gelecek kadar kaynatılan buğday daha sonra dışarıya serilmek için çıkarılıyor. Genellikle buğday sermek için geniş damlar veya düzlük alanlar kullanılıyor. Hedik, büyük kilimler üzerine serilerek kurutuluyor.

Bulgur kaynatma aşamasını anlatan Ali Erciyas,"Buğday kaynatıldıktan sonra değirmene götürülerek bulgur yapılır ya da soku taşında dövülmeden önce tekrardan ıslatılır. Islatılmasının sebebi bulgurun dövülürken ezilmesini önlemek ve sokudan dışarıya sıçramasını engellemektir. Dövülen bulgurun kabuğu tamamen ayrılır. Sokudan çıkarılan veya değirmende elde edilen bulgur serilerek kurutulur. Kuruyan bulgurun rüzgarlı bir havada kadınlar tarafından savrularak kepeğinden ayrılması sağlanır" dedi.

Savrulduktan sonra da eleklerde elenerek çöplerden arındırılması sağlandığını aktaran Osman Çeliksoy ise, "Elenen bu bulgur, daha sonra değirmene götürülerek tamamen yenecek şekilde bulgur yapılır. Çıkan bu bulgur üç şekilde olmaktadır. Bunun en ufağına küçük denir. Küçüğün bir boy büyüğüne düğür, düğürün de bir boy büyüğüne bulgur denir" diye konuştu.