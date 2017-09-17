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Yozgat’ın sıra dışı adresi

Yozgatlı genç çiftin kısa bir süre hizmete açtığı kafe, sıra dışı tasarımının yanı sıra, hayata gerçekleştirdiği sosyal projelerle hem öğrencilerin hem de toplum hayatının içerisinde yer almaya başladı. Bu kafede sanattan kültüre, hayvan sevgisinden insani değerlere kadar pek çok değer yargısı ön planda tutuluyor. 

Yozgat’ın sıra dışı adresi

Yozgatlı genç çiftin kısa bir süre hizmete açtığı kafe, sıra dışı tasarımının yanı sıra, hayata gerçekleştirdiği sosyal projelerle hem öğrencilerin hem de toplum hayatının içerisinde yer almaya başladı. Bu kafede sanattan kültüre, hayvan sevgisinden insani değerlere kadar pek çok değer yargısı ön planda tutuluyor. 

17 Eylül 2017 Pazar 23:47
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Yozgat’ın sıra dışı adresi

Yozgatlı Oğuzhan ve İklim Özel çifti, kısa bir süre önce Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusu yol güzergahında “Utopia Kültür ve Sanat Evi”ni açtılar. Üniversite eğitimi sonrası hayatlarını birleştiren Özel çiftçi, memleketleri Yozgat’ta kafeyi kültür-sanat ve sosyal sorumluluk projeleri ile renklendirmek amacıyla çıktıkları yolda zoru başarmanın kararlılığı ile ilerliyor. 
SIRA DIŞI TASARIM 
Kısa sürede dikkat çeken, üniversite gençliğinin yanı sıra Yozgatlıların da uğrak yeri haline gelen Utopia Kültür ve Sanat Evi, sıra dışı tasarımı ile dikkat çekiyor. 
Giriş kapısında renkli çitler ve şemsiyelerle dikkat çeken kafenin iç tasarımı da genç çift tarafından özenle hazırlanmış. 
Ortaya koydukları yatırım cesaretinin yanı sıra, başlattıkları iyilik hareketi ile de kısa sürede kent yaşamının içerisinde yer almaya aday olan kafenin sahibi Oğuzhan ve İklim Özel, sıra dışı fikirlerini neden Yozgat’ta hayata geçirmek istedikleri, amaçları, hayalleri ve geldikleri aşamayı İleri Gazetesi’ne anlattılar. 
KENDİ MEMLEKETİMİZDE OLMAK İSTEDİK
Özel çifti, eğitim sonrası Utopia Kültür ve Sanat Evi ile birlikte birlikteliklerini de evlilikle taçlandırdıklarını söyledi. 
Oğuzhan Özel, bir kafenin ötesinde insanların günümüz şartlarında nostaljiyi yaşayacağı, farklı bir ortam ve kendini ifade edeceği alana sahip olacağı bir mutluluk adresi oluşturmak istediklerini söyledi.
NOSTALJİK FİLMLER OLACAK
Özel, ilerleyen süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projelerini şöyle anlattı: 
“Nostaljik filmler olacak. Başta nostalji ile başlayacağız. Çünkü bizim büyüklerimiz açık hava sinemalarında büyümüşler. Hem öğrenciye nostalji yaşatarak, Yozgat halkı, büyüklerimiz aileleri ile bu havayı yaşamış olacaklar. Örneğin haftada bir iki gün Hababam Sınıfı oynatacağız. Kalbimizde güzel izler bırakan insanların masalarda resimleri ve film albümleri yer alıyor. Devamında dünya sinemalarından filmlerimiz olacak. 
PERFORMANS SAHNESİ
Bir sahnemiz var, adı performans sahnesi. Örnek veriyorum, siz geldiğiniz zaman ortamın ağırlığına da bakarak çıkıp bir şiir okuyabilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz, bir şiir ve hikayeyi paylaşabilirsiniz. Öğrenciler gelsin burada sahnede tiyatrolarını oynasınlar, standaup yapsınlar, haftanın belirli günlerinde şairler gelsin, müzisyenler gelsin sanatını icra etsin bu sahnede. 
ANADOLU ROCK
Canlı müziğimiz olacak. Anadolu Rock müziği yapan grubumuz var. Yine buranın havasına uygun olarak insanları rahatsız etmeyecek müzikler çalınacak. 
MUTLULUK ADRESİ 
En temel misyonumuz buradan mutlu ayrılması. Yarım saat, bir saat, 20 dakika da dursa insanların buradan mutlu olarak ayrılmasını sağlamak. O yüzden buranın adı utobia… Biz burada mutluluk ortamı oluşturmak. Müşteriyi burada soymak değil, burada bize ne kadar bırakırsa gönül rahatlılığı ile çıkabilmesidir. 
Projelerimizden bir tanesi de giriş kapısına “Utopia’da bütün rahatsızlıklar, mutsuzluklar bu kapının dışında bırakılır” yazmak. Utopia’ya gelen insanların mutlulukla karşılanacak olması.
GENÇLERE BURS İMKANI
Biz bunu insanlarla paylaştığımız zaman tanımadıkları için samimi gelmeye bilir ama bizim burada ‘Kazandıkça, paylaş’ projemiz var. Durumu olmayan öğrenciler için belirli şartlarla (Bize karşı şartlar değil, insanlığa karşı şartları taşıyan) gerçekten şansı olmayan, imkanı olmayan çocuklarla nispeten paylaşabilmek. 
ŞEHRİMİZ CEVAPSIZ BIRAKMAYACAKTIR
Yapacağımız projelere inşallah şehirdeki hemşerilerimizin de cevap vereceğine inanıyoruz. Biz şehir dışından gelen Yozgatlı yatırımcıların. Burada, memleketimizde sosyal sorumluluk projeleri ile işimizi yürütmek istiyoruz.
SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMAYACAKLAR
Kendi imkanlarımızla ya da belediye ile iletişime geçerek küçük bir arazi kiralayıp, dışarıda, kötü şartlarda kalan, işkence gören ya da beslenme imkanı olmayan kedi, köpekler için barınma evi yapmak istiyoruz. Dışarıda madem insanları görürken rahatsız oluyor, onları oraya yerleştirelim. 
Kısacası burası insanların mutluluk adına buluşma adresi olacak. İnşallah amacımız bunu gerçekleştirebilmek.


 

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