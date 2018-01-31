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Yozgat’ı farklı anlatıyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan farklı kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin pazara sunulmasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yozgat’ı farklı anlatıyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan farklı kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin pazara sunulmasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgat’ı farklı anlatıyor

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde önceki yıl açılan kursa katılan bayan kursiyerler, yaptıkları ‘Kitre Bebek’ ile Yozgat’a has insan yüzlerini, kıyafetlerini, mesleki faaliyetlerini yansıtıp, tarihi, otantik varlıklarını yaşatmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda farklı branş ve dallarda, birçok kurs ve faaliyeti gerçekleşiyor. Özellikle el sanatları kurslarına yoğun ilgi gösteren hanımlar, Kitre Bebek yaparak, Yozgat’a has el sanatlarını, Yozgat’a has halk kıyafetlerini ve insan yüzlerini yaşatmaya devam ediyor. Kitre adı verilen malzemeyle ilk olarak kalıp çıkaran kursiyerler, daha sonra yaptıkları bebeklerin surat ve kıyafetlerini oluşturuyor. Kalıbın oluşturulmasıyla birlikte, kursiyerler kostüm hazırlama kısmına geçiyor. 
Burada da yine el becerileri kullanılarak, Yozgat yöresine has kıyafetlerin dikimi ve işlemesi yapılarak, kitreyle oluşturulan kalıba giydiriliyor. Kursiyerler, yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin hediyelik eşya olarak pazar bulabileceğini ifade etti. Kitre bebeklerden oluşan eserler, bir araya getirildiğinde ise Yozgat’a özgü günlük hayattan, gelenek veya göreneklerden kesit sunuluyor. Kitre bebeklerden oluşturulan koleksiyonda arabaşı hazırlayan hanımlar, kuyudan su çeken vatandaş ve dirgen ile sap yükleyen Yozgat köylüsü gibi yerel kültürü yansıtan hikayeler ortaya çıkıyor.
Haber: Mustafa TEKER

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